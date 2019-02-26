GSO'dan istihdam seferberliğine destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirterek, “Gaziantep'in ve Türkiye'nin üretim ve ihracatının artması noktasında, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğinin ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen, Sektörel Ekonomi Şurası ve İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'na katılan Adnan Ünverdi, nitelikli üretimin ancak kalifiye elaman ile mümkün olduğunu söyledi. Gaziantep Sanayi Odası olarak istihdama özellikle de nitelikli eleman istihdamına büyük önem verdiklerini kaydeden Ünverdi, “Bu noktada “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğini çok önemsiyoruz. Bu istihdam seferberliği kapsamında verilecek teşviklerden ve avantajlardan bütün sanayicilerimizin faydalanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de konunun içeriğiyle ilgili odamız tarafından bir bilgilendirme toplantısı yapacağız” diye konuştu.

Yeni istihdam seferberliğinde asgari ücret desteği, prim ve vergi teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağladığını belirten Ünverdi, “Burada verilecek desteklerden faydalanarak daha fazla üretim, daha fazla ihracata yönelmemiz gerekiyor. Ülke olarak çok zor dönemleri el ele, omuz omuza vererek atlattık. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam etmeli üretimimize yüksek teknoloji, katma değer ve nitelikli eleman istihdamını da katarak yolumuza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu. Ünverdi, istihdam seferberliği kapsamında 30 Nisan'a kadar ilave istihdam yapan firmalara her çalışan için 3 ay boyunca prim, vergi ve ücret desteği verileceğini, devam eden 9 ayda ise prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

“Ülkemizin ekonomisinin gelişmesine bu zamana kadar nasıl destek olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diyen Ünverdi, “Bu noktada elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İnşallah ekonomide de daha güzel günler göreceğimize inancımız tamdır. Yeter ki çalışmaya ve üretmeye devam edelim” ifadelerini kullandı.