GSO'dan Kurban Bayramı kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tüm dünyada sorunların arttığı bir dönemde bu müstesna günlerin birlik ve dayanışma duygularının pekişmesine vesile olmasını dileyerek, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Ünverdi, umut, huzur ve mutluluk vesilesi olan bayramların, kardeşlik duygularının arttığı, örf ve geleneklerin yaşatıldığı özel günler olduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef tüm dünyada her geçen gün yaşam koşulları biraz daha ağırlaşıyor. İnsanlık zor bir imtihandan geçiyor. Aziz milletimizin kadim geleneğinde ise hep mazlumun yanında olmak, ihtiyaç sahiplerini gözetmek vardır. Böylesi bir dönemde birbirimize daha çok sarılmalı, el ele vermeliyiz. Mübarek Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzatarak bayram sevincini yayabilir, gönül kapılarını aralayabiliriz. Bu bayram yardımlaşmak için önemli bir fırsat ve bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bugünler vesilesiyle toplum olarak bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak sevgi, saygı ve muhabbetimizle daha da bir kenetlenelim. Bağlarımızı güçlendirelim, küskünlükleri, kırgınlıkları geride bırakalım. Hoşgörüye her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz böylesi bir dönemde kimseyi kırmadan birbirimize anlayışla yaklaşalım, destek olalım. Büyüklerimizi ziyaret edelim, milli ve manevi değerlerimizi gençlerimize aktaralım ve onlara örnek olalım. Bu duygu ve düşüncelerle, bayramın bereket, huzur ve mutluluğunun tüm hanelerimizi kuşatmasını temenni ediyor, aziz milletimizin, tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlik dolu nice bayramlar diliyorum.”