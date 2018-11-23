GSO'dan Öğretmen Günü kutlaması

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde kurulan millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği günün, 1981 yılından beri ülkemizde “24 Kasım Öğretmenler Günü” olarak kutlandığını belirtti. Başöğretmen Atatürk'ün, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır” sözünü hatırlatan Ünverdi, sosyal, ekonomik ve toplumsal gelişimde öğretmenlerin rolüne işaret etti. Ülkelerin gelişmesinde, büyümesinde eğitimin yerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ünverdi, “Öğretmenlerimizin gelişen çağa uyum sağlamaları, son teknolojiye göre eğitim vermeleri büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı ve sevginin ifadesi olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün çok özel bir gün olduğunu dile getiren Ünverdi mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Öğretmenlik büyük sabır, fedakârlık ve en önemlisi sevgi gerektiren kutsal bir meslektir. Toplumun gelişmesinde öğretmenlerimizin sorumluluğu büyüktür. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın bilgi ve teknolojisiyle eğitim almaları, büyük değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı çağımızda, ülkemizin daha da büyümesi ve gelişmesi katma değerli yüksek teknolojili üretimin yanında, eğitim sistemimiz ve öğretmenlerimizin büyük gayretleriyle de mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.”