GSO'dan rekor ihracat değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandemiye rağmen Gaziantep'in ihracatta büyük bir başarıya imza atarak, hem yıllık hem de aylık bazda rekor kırdığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gazi şehrimizden hem aylık hem de yıllık bazda rekor ihracat gerçekleştirdik. Aralık ayı ihracatımız bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 41,7 oranında artışla 886 milyon 37 bin dolara ulaştı ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdik” dedi.

Gaziantep'in 2020 yılı toplam ihracatının ise bir önceki yıla göre yüzde 6,1 arttığını belirten Ünverdi, “2019 yılı ihracatımız 7 milyar 478 milyon 464 bin dolarken, 2020 yılında 7 milyar 935 milyon 814 bin dolar ile yeni bir rekor kırdık. Şehrimiz 2020 yılında en fazla ihracat yapan 5. il oldu” ifadelerini kullandı.

Bu rakamlara ulaşılmasında büyük bir özveri ve alın teri olduğunu kaydeden Ünverdi, “Bu başarının mimarı olan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, emeği olan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Gaziantep ülkemiz için üretmeye ve en zor günde bile moral olmaya devam ediyor. Yeni yıla da rekorlarla başladık ve ihracattaki artışımızı sürdüreceğiz. Aşı uygulamalarıyla birlikte, tedbirlerden taviz vermeden tüm dünyada daha güzel günlere kavuşacağımıza da yürekten inanıyorum. 2020 yılında inşallah sağlıktan ekonomiye her alanda bir toparlanma olmasını ümit ediyorum” diye konuştu.