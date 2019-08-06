GSO'dan üyelerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" eğitimi

30'da GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi” düzenlenecek.

Önemli hükümler içeren, 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Eğitimi" ile firmalar kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için kişisel verilerinin gizliliğinin sağlanması ve uyulması gereken yükümlükleri ve bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde karşılaşılacak para ve hapis cezaları için gerekli tedbirleri öğrenme imkanı bulacaklar.

KVKK kapsamında kurumların mevzuata uygunluğu ve verilerinin bulunduğu fiziki ortamların güvenliğinin sağlaması, danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra teknolojik çözümlerden yararlanması gerekiyor. Bu eğitim ile GSO üyesi firmalar, 6698 sayılı KVKK hakkında kanunun doğrudan lafzından ulaşılabilen ifadelerden çok saha tecrübesi ve doğrudan uygulamalar yoluyla elde edilen güncel bilgileri alabilecek.

KVKK'yı daha iyi anlama ve hayata uyarlama imkanı bulacakları eğitimle ayrıca firma süreçlerinin ele alınıp kanun ile uyumlu hale getirilmesi, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt süreci hakkında detaylar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği sorumluluklar, kanun kapsamında yapılması gerekenler, hazırlanması gereken prosedür ve dokümantasyonlar, firmaların mevcut her türlü bilginin kişisel veri olup olmadığı tanımlayabilme konularında bilgi edinebilecekler.

Rasyotek Siber Güvenlik Uzmanı ve Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdem Gönenç ve Rasyotek Bilişim Avukatı Safa Ekşi'nin eğitim vereceği KVKK Eğitimine her alandan bireyler katılım sağlayabilecek.