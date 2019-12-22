GSO'dan ?yelerine 'ki?isel verilerin korunmas? kanunu' e?itimi

Gaziantep Sanayi Odas? (GSO) ile Rasyotek ?nsan Kaynaklar? i? birli?inde, 6698 say?l? ?Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsamda, 24 Aral?k 2019 Sal? g?n? saat 14:00'de GSO Mesleki E?itim Merkezi'nde (GSO-MEM), ?Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu E?itimi? verilecek.

?nemli h?k?mler i?eren, 7 Nisan 2016 tarihli 6698 say?l? "Ki?isel Verileri Koruma Kanunu E?itimi" ile firmalar ki?ilerin temel hak ve ?zg?rl?klerinin korunmas? i?in ki?isel verilerinin gizlili?inin sa?lanmas? ve uyulmas? gereken y?k?ml?kleri ve bu y?k?ml?l?klere uyulmad??? takdirde kar??la??lacak para ve hapis cezalar? i?in gerekli tedbirleri ??renme imkan? bulacaklar.

KVKK kapsam?nda kurumlar?n mevzuata uygunlu?u ve verilerinin bulundu?u fiziki ortamlar?n g?venli?inin sa?lanmas?, dan??manl?k hizmetlerinin yan? s?ra teknolojik ??z?mlerden yararlanmas? gerekiyor. Bu e?itim ile GSO ?yesi firmalar, 6698 say?l? KVKK hakk?nda kanunun do?rudan lafz?ndan ula??labilen ifadelerden ?ok saha tecr?besi ve do?rudan uygulamalar yoluyla elde edilen g?ncel bilgileri alabilecek.

KVKK'y? daha iyi anlama ve hayata uyarlama imkan? bulacaklar? e?itimle ayr?ca firma s?re?lerinin ele al?n?p kanun ile uyumlu hale getirilmesi, Veri Sorumlular? Siciline (VERB?S) kay?t s?reci hakk?nda detaylar, Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu'nun getirdi?i sorumluluklar, kanun kapsam?nda yap?lmas? gerekenler, haz?rlanmas? gereken prosed?r ve dok?mantasyonlar, firmalar?n mevcut her t?rl? bilginin ki?isel veri olup olmad???n? tan?mlayabilme konular?nda bilgi edinebilecekler.

Rasyotek Siber G?venlik Uzman? ve Bilgi Teknolojileri M?d?r? Erdem G?nen? ve Rasyotek Bili?im Avukat? Safa Ek?i'nin e?itim verece?i KVKK E?itimine her alandan bireyler kat?l?m sa?layabilecek.

E?itimle ilgili Gaziantep Sanayi Odas?'n?n 0342 221 09 00 dahili 113 telefonu aranarak detayl? bilgi edinilebilecek.