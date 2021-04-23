GSO'nun çözüm ortağı Enyakıt

Protokole göre GSO üyeleri, Enyakıt'ın sunduğu kolaylık ve özel avantajlarından faydalanabilecek.

GSO üyelerinin akaryakıt, bulut teknolojisi kullanılarak yakıt tüketim kontrolü, otoyol geçiş hizmetleri, uydu takip sistemi, toptan akaryakıt, madeni yağ, sigorta ve araç bakım gibi hizmetlerden avantajlı olarak yararlanmaları amacıyla, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Akcanlar Petrol Genel Müdürü Feridun Akcan tarafından Enyakıt Çözüm Ortağı Protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Odamızın üyesi olan tüm firmalarımızın Enyakıt'ın avantajlarından faydalanabilmeleri için Çözüm Ortağı Protokolü imzaladık. Üyelerimiz, bir yılı kapsayan protokolümüz kapsamında yakıt tüketim kontrolü, otoyol geçiş hizmetleri, uydu takip sistemi, toptan akaryakıt, madeni yağ, sigorta ve araç bakım gibi hizmetlerden faydalanabileceklerdir. Bu kapsamda protokolümüzün tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Akcanlar Petrol Genel Müdürü Sayın Feridun Akcan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Akcanlar Petrol Genel Müdürü Feridun Akcan da protokol kapsamında GSO üyelerine verilecek hizmetlerle ilgili, “Akaryakıt sektöründe sahip olduğumuz tecrübe, kararlılık ve sektörümüzün ihtiyaçlarından yola çıkarak, maliyet avantajı sunan, müşteri memnuniyeti odaklı ve güvenilir bir uygulama oluşturarak Türkiye'de ilk defa yeni nesil Enyakıt cep telefonu uygulamasını kurduk. Enyakıt Çözüm Ortağım, uçtan uca bütünsel bir yaklaşımla teknolojiyi de içine katarak şirketlere yakıt ve yönetimi konusunda çözümler sunmaktır. Hizmetlerimizden GSO üyelerinin de yararlanması için bugün çok özel bir protokol imzaladık. Hayırlı olmasını diliyor, bizleri sıcak bir karşılamayla ağırlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi ve GSO ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.