İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GSO'nun yardım tırı yola çıktı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere içerisinde yardım malzemelerinin yer aldığı tır bölgeye hareket etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere içerisinde yardım malzemelerinin yer aldığı tır bölgeye hareket etti.


GSO Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal ve Ferhan Sağım ile birlikte hazırlık sürecini birebir takip eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 81 ildeki Oda ve Borsaların Elazığ ve Malatya için harekete geçtiğini dile getirdi. Tır içerisinde sağlık ürünleri, halı ve öncelikli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu kaydeden Ünverdi, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımların gönderilmeye başlandığını ve bu noktada ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu tür olaylarda Gaziantep olarak her zaman taşın altına ellerini koyduklarını ifade eden Ünverdi, “Bir nebze olsun kardeşlerimizin yarasına merhem olabilirsek ne mutlu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnsanımız büyük bir kardeşlik ve dayanışma örneği sergiliyor. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyor, göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı vatandaşlarımıza, sanayicilerimize, odamıza üye firmalarımıza ve tüm iş dünyamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.