GTB Akademi'den ''Dış ticarette devlet destekleri' eğitimi

İki farklı oturum halinde gerçekleştirilen eğitime GTB üyesi işletmelerin temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Gıda Sektörü 2. UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, Dış Ticaret Eğitmeni Cengiz Özcan katılımcılara Eximbank destekleri, mal ihracatına yönelik devlet destekleri ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep Ticaret Borsası'nın üyelerine yönelik sürdürdüğü sektörel eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak, 2021 yılından bu yana iş dünyasının ihtiyaç duyduğu konularda eğitim çalışmaları tertipleyen GTB Akademi, son olarak işletmelerin ihracat departmanı çalışanlarına yönelik “Dış Ticarette Devlet Destekleri” konulu eğitim düzenledi.

Çevrim içi yapılan eğitimde Dış Ticaret Eğitmeni Cengiz Özcan, dış ticarette sağlanan devlet desteklerinin neler olduğu ve bunlardan yararlanmak için izlenecek yol haritaları hakkında açıklamalarda bulundu. Genel olarak desteklerin doğrudan nakdi destek uygulamaları (Sübvansiyonlar) ve dolaylı destek uygulamaları olmak üzere ikiye ayrıldığını kaydeden Özcan, Türkiye'de destek uygulamalarının Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik, Çevre Koruma, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları, İhracat, Hazine Yatırım, KOBİ, İşsizlik Ödeneği ve İstihdam destekleri başlıkları altında yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'de dış ticarete destek veren kurumlar hakkında da bilgiler aktaran Özcan, konuşmasında ayrıca bu kurumların sağladığı desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin başvuru ve diğer hususlarda uymaları gereken kurallara da dikkat çekti.

Özcan, eğitim programının ikinci oturumunda ise Türkiye'nin tek resmi ihracat finansman kuruluşu olan Eximbank'ın destekleri hakkında bilgiler verdi. Eximbank'ın yasal statüsü ve amaçlarını anlatan Özcan, Eximbank'ın kısa vadeli, orta-uzun vadeli ve DKH kredileriyle ilgili bilgiler verdi.

Eğitim programı katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.