GTB Başkanları 25 Aralık destanını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları yayımladıkları kutlama mesajında, 25 Aralık destanını tarihe altın harflerle yazdıran kahraman Antep halkının cesaret ve fedakarlıklarıyla mazlum milletlere de kurtuluş yolunda ilham kaynağı olduklarını belirttiler.

GTB Başkanları, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdiler:

“11 ay boyunca süren destansı mücadele esnasında, esaret altında yaşamaktansa vatan ve bayrak uğruna şehadete yürümeyi yeğleyen şanlı ecdadımız, 6317 aziz şehidi ile Antep'i, Gaziantep yaparak bu toprakların tanık olduğu en büyük direnişi tarihin unutulmaz sayfalarına taşımıştır. Bulunduğu coğrafi konum ve zengin kültürel mirası ile tarihin her döneminde özel bir önem taşıyan Gaziantep, asırlar boyu bu cazibesini hiçbir zaman yitirmeden gözde bir yerleşim merkezi olmuştur. Bu önemden mütevellit, sinesinde birçok savaşlara şahit olmak zorunda kalan bu kadim topraklar, bu zorlu coğrafyadaki en büyük sınavlarından birisini ise hiç kuşkusuz kurtuluş savaşında vermiştir. Birinci dünya savaşı sonrası Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilen Antep, 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verdiği amansız mücadeleyle insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Vatan topraklarına düşman çizmesi basmasın diye genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden işgal kuvvetlerine karşı koyan yiğit ecdadımız, yaşadığı tüm zorluklara, yıkımlara ve yokluğa karşı dimdik ayakta durmayı başararak, canları ve kanları pahasına vatanını ve bayrağını müdafaa etmiştir. O dönemde nüfusu 25-30 bin dolaylarında olduğu tahmin edilen Antep halkı bu uğurda 6317 yiğit vatan evladını şehadete uğurlamıştır. Vatan sevgisi yaşadıkları tüm acıların ve zorlukların üzerinde gelen vefakar Antep halkı, her günü farklı bir yiğitlik destanına konu olan azmi ve cesaretiyle aynı zamanda bütün insanlık dünyasının da takdirini kazanmıştır. Canları pahasına düşman işgaline karşı direnen Gaziantepliler göstermiş oldukları bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; ‘Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuşlardır. Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve isimsiz nice kahramanlarıyla büyük bir destan yazan Antep, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre "Gazi" unvanın verilmesiyle de bu gururunu taçlandırmıştır. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden aziz şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantepli hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü kutluyoruz."