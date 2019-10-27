GTB Başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları kutlama mesajında, Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ecdadımız tarafından yedi düvele karşı yürütülen destansı bir mücadelenin eseri olduğunu ifade etti.

96 yıl önce azim, cesaret ve kararlılıkla yakılan kurtuluş meşalesinin ebediyen sönmeyeceğini kaydeden GTB Başkanları, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tüm dünyaya karşı bağımsızlık mücadelesi veren şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet ebediyen payidar kalacaktır. Aziz milletimiz vatanı, bayrağı, hürriyeti ve mukaddes değerleri söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini 96 yıl önce tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyet tarihimiz dün olduğu gibi bugün de göstermiştir ki, zulmün karşısında, mazlumun yanında yer alan, türlü zorluklar karşısında kararlılık ve cesaretini hiçbir zaman kaybetmeyen asil milletimiz kendi geleceğini her zaman kendi tayin eder. Bugün Cumhuriyetin bize sağladığı kazanımlar sayesinde ülkemiz, birçok ülkenin model aldığı, mazlum milletlerin kurtuluş yolunda umut ve ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle atalarımızın bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve sahip olduğumuz tüm değerleri korumak, yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere taşımak hepimizin en asli görevidir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, 96 yıllık şanlı Cumhuriyet tarihimiz boyunca vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandılar.