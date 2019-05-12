GTB Başkanları Anneler Gününü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 'Anneler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

GTB başkanları, yayımladıkları Anneler Günü mesajında, ailenin temel taşını oluşturan annelerin güçlü toplum ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde en önemli görevi üstlendiklerini belirterek, tüm annelerin gününü kutladı. GTB başkanları mesajlarında, "'Üzerimizdeki hak ve emeklerini hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz vefakar annelerimiz yaşam boyu en büyük sevgi, saygı ve hürmeti hak eden en yüce varlıklarımızdır. Peygamber Efendimiz'in "Cennet annelerin ayakları altındadır" övgüsüne mazhar olan kıymetli annelerimiz karşılıksız sevginin, fedakarlığın ve hoşgörünün en müstesna temsilcileridir. İnsan için hayat anne ile başlar ve ömür boyu anne ile devam eder. Gözümüzü dünyaya açtığımız ilk andan itibaren bizleri sonsuz sevgileriyle sarıp sarmalayan, koruyup kollayan ve hayatımızın her safhasında en güvenli sığınağımız olan annelerimiz toplumumuzun da en temel yapı taşını oluşturmaktadır. Gelenek ve göreneklerine bağlı, milli ve manevi değerlerine saygılı genç nesiller yetiştirmek ancak anne ve aile ortamı ile mümkündür. Tüm bu duygu ve düşüncelerle hayatlarını ailelerine vakfeden, başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi ise rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.