GTB Başkanları, Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 100. yılını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 100. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vatan topraklarını 11 ay boyunca kahramanca müdafaa ederek, kurtuluş destanını tarihe altın harflerle yazan Antep halkının, bir asır önce kendilerine verilen 'Gazi'lik unvanını ebediyen büyük bir gurur ve onurla taşıyacağını kaydeden GTB Başkanları, "Dünyada "Gazi" unvanına sahip ilk ve tek şehir olan İstiklal Madalyalı Gazi şehrimize TBMM tarafından "Gazilik unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutluyor, bu gururun mutluğunu ilk günkü ruhla yaşıyoruz" dedi.

Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların ve isimsiz nice kahramanların göstermiş olduğu bu taktire şayan direnişin, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde kente "Gazi" unvanı verilerek taçlandırıldığını aktaran GTB Başkanları mesajında, "Birinci dünya savaşı sonrası önce İngilizler, ardından Fransızlar tarafından işgal edilen Antep, yiğit halkının göstermiş olduğu yüksek irade ve kahramanlıkla tarihin görmüş olduğu en büyük direniş destanlarından birine şahitlik etmiştir. Hiçbir yerden yardım ve destek almadan azim, inanç ve kararlılıkla bu şanlı direnişin baş kahramanı olan ecdadımız aynı zamanda verdiği bu büyük mücadeleyle Anadolu'da bağımsızlık mücadelesinin meşalesini de yakmıştır. Vatanını kendi canından aziz bilen, ölürsem şehit, kalırsam Gazi inancıyla hareket eden bir milletin esaret altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan eden yiğit Antep halkı, bu mukaddes amaç uğruna 6 bin 317 karaman vatan evladını şehadete uğurlamıştır. Millî mücadele döneminde nüfusunun dörtte biri şehit, kalanı ise Gazi olan Antep,göstermiş olduğu bu yüksek azim , irade ve cesaretle aziz milletimizin gönlünde de hiçbir zaman unutulmayacak izler bırakmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Antepliler 'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' sözüne de mazhar olan Gaziantepliler, Gazilik onurunu ve şerefini İstiklal Madalyası ile birlikte bir asırdır ilk günkü gururla göğsünde taşımakta ve bundan sonra da ebediyen taşımaya devam edecektir. Gaziantep halkına Gazi'lik gururunu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep'i Gaziantep yapan tüm aziz şehit ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.