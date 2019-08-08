GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

Bayramların insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdiler:

“Hakk'a teslimiyetin ve kulluk vazifesinin en güzel tecellilerinden biri olan Kurban Bayramı'na milletçe ulaşmanın manevi hazzı ve mutluluğunu bir arada yaşamaktayız. Özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış ve kardeşlik çağrısı yapan Kurban Bayramı, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, millet olma şuurumuzun daha da güçlendiği mukaddes zaman dilimlerimizin başında gelmekte. Geçmişi tam manasıyla idrak etmenin, yoksula, çaresize, açıkta kalana yakınlaşmanın ve yardım eli uzatmanın en güzel örneklerini içerisinde barındıran Kurban Bayramı, bu nedenle asırlardır yaşadığımız bu kadim topraklarda bizleri biz yapan en ulvi değerlerimizin başında gelmiştir. Bayramlar tüm insanlığın ortak sevinci ve mutluluğu olunca daha farklı bir anlam kazanır. Millet olmanın en temel gayesi de ortak duyguları paylaşmak ve bunları birlikte yaşamaktan geçer. Bu sebeple, böylesi özel gün ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, aile ve yakınlarımızla hemhal olup, kimsesizlere ve yardım muhtaç ailelere sevgi ve merhamet elimizi uzatıp bugünün manevi ortamını onlarla paylaşmalıyız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın sevgiye, barışa, kardeşliğe ve huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bu mukaddes zaman diliminde, yeryüzündeki tüm hüzünlerin son bulmasını temenni ediyor, başta Gaziantepli hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz."