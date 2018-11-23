GTB başkanları Öğretmenler Günü'nü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları, yayımladıkları kutlama mesajında, genç nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, ulvi ve meşakkatli bir mesleğin saygın birer temsilcileri olduklarını belirtti. Türkiye'nin dört bir köşesinde büyük bir özveri ile genç nesilleri geleceğe hazırlayan ve bu uğurda hiçbir sorumluluk ve zorluktan kaçınmayan tüm öğretmenlerin, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını kaydeden GTB Başkanları, mesajlarında şu görüşlere yer verdiler:

“Tarihler boyunca toplumların her zaman büyük saygı ve sevgisine mazhar olan öğretmenler, aynı zamanda insanlık tarihinin de en anlamlı ve en ulvi mesleklerinden birini icra eden güzide birer temsilcilerdir. Körpe dimağlarımızı ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınları için adeta bir nakkaş titizliği ile hayata hazırlayan, bu uğurda gerektiğinde en zor şartlarda dahi görevlerini ifa etmekten hiçbir zaman imtina etmeyen vefakar öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin temel taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. İnsanı topluma ve yaşadığı yüzyıla yararlı bir birey olarak yetiştirmeyi kendine asli görev sayan, bir insanı yetiştirmeyi dünyanın en büyük zenginliği olarak gören öğretmenlerimiz en büyük sevgi, saygı ve hürmeti hak etmektedir. Zira, öğretmenlerine gerekli ihtimamı ve önemi göstermeyen, mesleklerinin icrası noktasında her türlü yardım, destek ve kolaylığı sağlamayı kendine mes'uliyet kabul etmeyen milletlerin yarınları hep karanlık kalacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te, Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözleriyle bu kutsal mesleğin temsilcilerine verdiği değer ve önemi açıkça ortaya koymuştur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda fedakarca çabalayan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, emekliye ayrılmış öğretmenlerimize ise sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz.”