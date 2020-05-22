GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı

Bayramların, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren, gönüller arasında manevi dostluk ve kardeşlik köprüleri oluşturan mukaddes günler olduğunu belirten GTB Başkanları, bu sene COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbir kararları kapsamında evlerde kutlanılacak olan Ramazan Bayramının, milletçe sağlık ve sıhhat içerisinde kutlanılacak diğer tüm bayramlara vesile olması temennisinde bulundu.

Toplum sağlığını tehdit etmesi ve bulaş riskini artırmasından dolayı Ramazan Bayramının ilk defa bayram ziyaretleri yapılmadan evlerde idrak edileceğini kaydeden GTB Başkanları, bu durumun üzüntü verici olduğunu fakat önümüzdeki diğer tüm milli ve dini bayramları büyük bir coşku ve şenlik içerisinde kutlamak için alınan bu karara herkesin hassasiyetle riayet etmesi gerektiğini vurguladılar.

Bayramların, kırgınların ve dargınlıkların sona erdiği, millet olma şuurunun daha da güçlendiği müstesna günler olduğunu belirten GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi büyük bir coşku içerisinde ifa ederek, mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sonsuz huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlarımız, geleneklerimiz ve göreneklerimizi yaşatmamıza vesile olan, içinde barındırdığı kardeşlik ve dostluk bağlarıyla bizleri asırlardır birbirimize bağlayan birleştirici bir güç olmuştur. Her sene büyük bir coşku ve sevinç içerisinde yaşadığımız Ramazan Bayramı'nı bu sene zorunlu nedenlere bağlı olarak kendi evlerimizde bayram ziyaretleri yapmadan kutlayacağız. Bu durum tarihte daha önce karşılaşmadığımız ve alışık olmadığımız bir durum olmasından dolayı ilk etapta üzüntü verici gibi gözükse de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu nedenle toplum sağlığını korumak adına alınan tüm önleyici kararlara istisnasız ve hassasiyetle uymak, millet olarak hepimizin en büyük ortak sorumluluğudur. Sağlıklı bayramlara ve yarınlara hep birlikte el ele ulaşmak için, bu bayram evlerimizde kalarak bayram kutlamalarını iletişim araçlarını kullanarak yapmamız, kendimiz ve tüm sevdiklerimizin sağlığı açısından hayati önem arz etmekte. Tüm insanlığın Koronavirüs belasından kurtulmasına, sağlığa ve huzura kavuşmasına vesile olması temennisiyle; Gaziantepli hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz."