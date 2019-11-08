GTB başkanlarından 10 Kasım mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, İstiklal Mücadelesinin baş komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, örnek bir devlet adamı ve büyük bir komutan olduğunu belirten GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş destanını tarihe altın harflerle yazdıran; cesareti, azmi, kararlılığı ve vatan sevdası ile yalnız milletimizin değil tüm dünya milletlerinin gönlünü kazanan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle yad ediyoruz. İstiklal mücadelemize önderlik ederek aziz milletimize çağdaş uygarlık yolunda istikbalin kapılarını sonuna kadar açan Ulu Önder Atatürk, dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yer almasının yanı sıra, fikirleri ve dünya barışını ön planda tutan yapısıyla insanlığın da sonsuz saygısına mazhar olmuştur. Ulu Önder'in, milletimizin var oluş mücadelelerinden Çanakkale Zaferi sonrası Anzak askerlerinin ailelerine hitaben kaleme aldığı, “Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” cümleleriyle tamamladığı mektup dahi onun dünya barışına ve insanlık onuruna ne kadar büyük önem verdiğinin örneklerinden sadece birisidir. Milleti için sayısız hizmetler veren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve geleceğe taşımak milletçe en temel görevimizdir. Ulu Önder'in ‘Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' sözlerinden hareketle ilke ve inkılapları doğrultusunda geleceğimize yön vermeye, iş dünyası olarak ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tüm bu duygularla 81 yıl önce aramızdan ayrılan istiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."