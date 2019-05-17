GTB Başkanlarından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladılar.

Gazi Mustafa Atatürk tarafından 100 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin istiklal mücadelesinin yolunu aydınlattığını kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdiler:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak işgal kuvvetlerine karşı başlattığı istiklal mücadelesi aynı zamanda esareti kabul etmeyen, zulüm karşısında boyun eğmeyen ve hürriyet uğruna gerektiğinde gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz milletimizin kurtuluş yolundaki ilk adımıdır. Millî mücadelenin tarihi sembolü olan bu özel gün, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi ecdadımızın diğer destansı başarılarının da ilham kaynağı olmuştur. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı bu tarihi günün Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı gençlerimize bayram olarak armağan edilmesi ise Ulu Önder Atatürk'ün gençlerimize verdiği değerin ve güvenin de en önemli göstergesidir. Genç bir nüfusa sahip olan milletimizin en büyük zenginliği ve gücü, gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Araştıran, üreten, sorgulayan, gelişime ve yeniklere açık, milli ve manevi değerlere saygılı gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacaktır. Bu nedenle daha güzel ve aydınlık yarınlarımız için gençlerimizi hayatın her safhasında en iyi şekilde eğitmek, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek millet olarak en asli görevlerimizin başında gelmekte. Kahraman ecdadımızın azim, inanç ve kararlılıkla 100 yıl önce Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi o dönemde istiklal mücadelemize ışık tuttuğu gibi şimdide büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize yön vermekte. Bu hedeflerimize genç nesillerimizle birlikte kurutuluş savaşındaki yılmaz ruh ve inançla emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle, bir asır önce bu özel ve anlamlı günü geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz."