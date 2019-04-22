GTB Başkanlarından 23 Nisan Kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

Milli iradenin sembolü TBMM'nin 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin üstün gayret ve çabaları sonucu kurulduğunu anımsatan GTB Başkanları, kutlama mesajında şu görüşlere yer verdiler:

“TBMM'nin kuruluşu ve milli egemenliğin millet iradesine bırakıldığı 23 Nisan 1920, şanlı tarihimiz adına önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı bu önemli gün, 23 Nisan 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan bu özel gün verdiği dostluk ve kardeşlik mesajları açısından da ayrıca büyük anlam taşımaktadır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, genç nesillere verdiği önemi, ihtimamı ve sonsuz inancı çocuklara armağan ettiği bu bayramla açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda, ülkemizi gelecekteki hedeflerine taşıyacak çocuklarımızı sağlıklı, eğitimli ve yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı birer bireyler olarak yetiştirmek, millet olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Zira, istikbalimizin yegâne teminatı çocuklarımızı hayata ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüze yapacağımız en büyük yatırımdır. Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek, şanlı bayrağımızı ebediyen dalgalandıracak olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluş yıl dönümü kutluyor, bağımsızlık uğruna bu cennet toprakları bizlere vatan yapan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”