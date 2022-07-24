GTB başkanlarından 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı kutlama mesajı

GTB Başkanları yayımladıkları mesajda, basının çağdaş ve demokratik hayatın temel taşlarından birini oluşturduğunu belirterek; doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla görevlerini icra eden medya mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

İletişimin anlık hale geldiği günümüzde medyanın demokrasi kültürünün yerleşmesi ve insan hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi noktasında önemli sorumluluklarının bulunduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

" 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmakta. 104 yıl önce atılan bu önemli adımla birlikte farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde önemli bir misyon üstlenen basın halk adına 4. kuvvet olma özelliğine kavuşmuştur. Bu bağlamda demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olan basın kuruluşlarının, etik değerler çerçevesinde hukuka uygun, insan hak ve hürriyetini gözeten, objektif yayınlar yapması gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te, “Basın, milletin müşterek sesidir” veciz ifadesiyle basının bu konudaki görev ve sorumluluğunu en güzel şekilde ifade etmiştir. Dünyanın en zor ve en saygın mesleklerinden birini icra eden basın mensuplarımız, gece gündüz demeden toplumun doğru bilgiye ulaşması noktasında büyük bir özveriyle mesleklerini icra etmektedir. Gerek yerel gerekse ulusal mecrada yaptıkları haber ve tanıtımlarla şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesine önemli katkılar sunan basın mensuplarımızın çalışma şartlarının iyileşmesi ve yaşam koşullarının uluslararası standartlara ulaşması en büyük temennilerimiz arasında yer almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantep'te görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, tüm basın camiasının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. Görevleri başında şehit olan basın mensuplarımızı ise saygı ve rahmetle yad ediyoruz.”