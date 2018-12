GTB Başkanlarından 'dünya engelliler günü' mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladılar.

'Dünya Engellilerin Günü'nün toplumsal duyarlılığın artırılması, engelli vatandaşların sorun ve beklentilerinin daha iyi idrak edilerek, bu yönde somut ve kalıcı adımların atılması adına özel bir anlam ifade ettiğini belirten GTB Başkanları, " Engelli bireylerimiz yaşadığımız toplumun değerli birer ferdi ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayatın her alanında karşılaştıkları çeşitli sorunlara rağmen, gösterdikleri üstün gayret, çaba ve azimle büyük işlere imza atan engelli kardeşlerimiz en büyük takdiri ve hürmeti hak etmektedir. Fırsat eşitliği ve imkanlar sağlandığı taktirde neler başarabileceklerini açık bir şekilde ortaya koyan bu kardeşlerimizin hedeflerine ve hayallerine ortak olarak, yaşamlarına katkı sunacak faaliyetlerde bulunmak her zaman ortak sorumluluklarımızın başında gelmeli. Kuracağımız empati, göstereceğimiz sevgi, saygı ve özel duyarlılıklarla engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını arzu edilen seviyeye taşıyabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu bağlamda özel bir anlam ihtiva eden bu zaman dilimini sadece yılın bir günüyle sınırlandırmayıp, engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarını geliştirecek şekilde yılın her gününe yaymalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, engelli olarak doğmak veya sonradan engelli olmak kişilerin kendi seçimi ve isteği değildir, ama şu an bedensel engeli olmayan herkes her an için bir engelli adayıdır. Bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak, bu yönde çaba sarf etmek ve hayatı engelliler adına daha yaşanabilir kılmak duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimiz ve onları hayatlarının hiçbir anında yalnız bırakmayan kıymetli ailelerinin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Gününü' kutluyoruz" ifadelerini kullandılar.