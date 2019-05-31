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GTB başkanlarından Ramazan Bayramı kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.


Bayramların milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, gönüller arası köprülerin kurulduğu müstesna günler olduğunu kaydeden GTB Başkanları, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdiler:


"Sevgi, saygı ve hoşgörü iklimi içerisinde idrak ettiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği üç ayları geride bırakarak mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sonsuz huzur ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bayramlarımız, millet olarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatmamızı sağlayan, bizleri sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlayan birer gönül köprüleridir. Kimsesizlerin ve yaşlıların yalnız kalmadığı, yardım elinin ihtiyaç sahiplerine uzandığı, ulusça coşku ve huzur içerisinde kutlayacağımız bir bayram yaşanmasını temenni ediyoruz. Ramazan Bayramının, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan tüm sıkıntıların, kederlerin ve üzüntülerin sona ermesine, buralarda yaşayan kardeşlerimizin refah ve huzura erişmesine vesile olmasını diliyoruz. Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde, aziz milletimizin, tüm İslam aleminin ve Gaziantepli hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz."

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