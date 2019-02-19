GTB ELÜS Platformunda 906 bin ton ürün işlem gördü

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, elektronik ürün senetlerinin alım-satımına ilişkin bölgede yetkilendirilmiş tek borsa olan Gaziantep Ticaret Borsası'nın, 2018 yılı ELÜS faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

2016 yılının ikinci altı ayından itibaren “Değerlerinizi Elüs'tünde Tutuyoruz” sloganıyla hizmet vermeye başlayan Borsa Gaziantep ELÜS platformunun üretici ve tüccarlara elektronik ortamda ticaret yapma olanağı sağladığını belirten Akıncı, 2018 yılı içerisinde platformda 3 farklı ürün grubunda toplam 906 bin ton ürünün işlem gördüğünü ifade etti.

ELÜS işlem hacminde bir önceki yıla oranla 2018'de yüzde 75,85'lik bir artış kaydedildiğini vurgulayan Akıncı, “ELÜS'te 2018 yılı hedefimizi 900 bin ton olarak belirlemiştik. Bu hedefimize yıl içerisinde ulaştık. Şimdi ki amacımız bu rakamı bu yıl 1 milyon ton ürün bandının da üzerine taşımak. 2018 yılı içerisinde platformumuzda lisanslı depolar aracılığıyla yaklaşık 740 bin ton buğday, 134 bin ton mısır ve 32 bin ton arpa işlem gördü. Bu rakamlar 2017'de buğdayda 190 bin, mısırda ise 325 bin ton olmak üzere toplam 515 bin ton olarak gerçekleşmişti” dedi.

GTB'nin elektronik ticaret ağını Türkiye'nin farklı bölgelerinde 15 şehre taşıma başarısı gösterdiğini belirten Akıncı, “Geleneksel ticareti, elektronik ortama taşıyan hizmet ağımızı tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletmek istiyoruz. Bu doğrultuda şu ana kadar 15 ilde faaliyet gösteren 31 yetkili lisanslı depoyla sözleşme imzaladık. Elektronik ticarete olanak sağlayan ürün senetleri, toplam 1 milyon 211 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip olan bu lisanslı depolar aracılığıyla düzenlenmekte” şeklinde konuştu.

GTB'nin Türkiye'de ELÜS hizmeti veren 9 yetkili borsadan birisi olduğunu anımsatan Akıncı, platforma şu ana kadar farklı şehirlerden 13 bin 304 çiftçi ve tüccarın üye olduğunu sözlerine ekledi.