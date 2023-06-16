GTB Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda; yeni hasat dönemi, hububat alım fiyatları ve dünya gıda emtia fiyatları hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, TMO'nun 2023 dönemi hububat alım fiyat ve politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizde mayıs ayı ortalarında lokal olarak başlayan hububat hasadında haziran ayı itibariyle artık yarı seviyelere gelindiğini kaydeden Tiryakioğlu, bereketli bir hasat sezonu yaşanmasını beklediklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO alım fiyatlarının çiftçiler için müjde niteliğinde olduğunu belirten Tiryakioğlu, “Ekmeklik buğday ton başına 8 bin 250 TL, Arpa ise 7 bin TL olarak açıklandı. Bunlara ilaveten Buğday da ton başına bin TL, Arpada ise ton başına 500 TL prim desteği verileceği bildirildi. Açıklanan fiyatların tatmin edici oluşu, gübre mazot gibi ürünlerdeki yüksek maliyetlerden dolayı çiftçiyi bir nebzede olsun rahatlatmıştır. Bu durumun tarımsal üretime olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Ayrıca, fiyatların temin edici olması önümüzdeki sezon ekiliş oranlarına da pozitif etki sağlayacaktır” dedi. Konuşmasında bu seneki rekolte beklentilerine de değinen Tiryakioğlu, bu sezon yüksek verimle birlikte, kalitenin de yüksek oluşunun sevindirici bir durum olduğuna işaret etti.

Bu hasat döneminde Türkiye genelinde ortalama 20,5 milyon ton buğday, 8,6 milyon ton ise arpa üretimi beklediklerini aktaran Tiryakioğlu, bu rekoltenin ve kalitenin tarım ürünleri ve mamulleri ihracatına da ciddi bir katkı sağlayacağını umut ettiklerini dile getirdi. Tiryakioğlu, sanayicinin, ihracatçının ve tüccarın öngörüsü açısından TMO'nun satış politikalarını da bir an önce belirlenmesinde fayda olduğunu sözlerine ekledi. GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu konuşmasının son bölümünde ise yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm meclis üyelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramların yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştiren, sevgi bağlarını güçlendiren mukaddes günler olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, “Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı Kurban Bayramı'nda unutmayarak, devlet millet el ele, omuz omuza her zaman yanlarında olduğumuzu güçlü bir şekilde hissettirmemiz gerek” diye konuştu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada, borsanın mayıs ayı faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

TOBB'un 79. Genel Kurulunda 16 TOGG araç için yapılan kura çekiminde 290 Oda/Borsa arasından GTB 'ye TOGG çıktığını müjdeleyen Akıncı, aracın önümüzdeki günlerde teslim edileceğini söyledi.

Haziran ayı itibariyle önemli bir eğitim çalışmasının da startını verdiklerini belirten Akıncı, “Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğiyle yürüttüğümüz, “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesi çerçevesinde 7 meslek grubunda eğitimlerimiz başladı. Tarım ve gıda sanayine nitelikli işi gücü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen mesleki eğitimlerimizde 106 kursiyerimiz teorik ve pratik eğitimler almakta” dedi.

Akıncı konuşmasında ayrıca hasat sezonunun devam ettiğini, hasat işlemleri tamamlanan bölgelerde anız yakılmaması hususunda uyarılarda bulundu.