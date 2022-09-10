GTB hizmet kalitesini ''A'' sınıfı akreditasyon sertifikası ile bir kez daha taçlandırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2021 yılı yenileme denetimlerini üstün başarıyla tamamlayan Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), “A Sınıfı Akreditasyon” belgesini ve özel ödülünü Ankara'da düzenlenen törenle aldı.

TOBB Akreditasyon Denetimlerinde Ticaret Borsaları Kategorisinde en yüksek puan alan ikinci borsa olma başarısı gösteren GTB'nin 'A Sınıfı' Mükemmel Seviye Akreditasyon Sertifikası ”, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis üyelerine takdim edildi.

Sertifika töreni

Akreditasyon sistemi denetiminden başarıyla geçen oda borsaların sertifikaları TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle verildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile oda borsa başkanları ve üst düzey çalışanları katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti. Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise konuşmasında, hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

''Hizmet kalitemizi bir kez daha tescilledik''

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise tören sonrası yaptığı açıklamada, GTB'nin A Sınıfı 5 Yıldızlı Akreditasyon Belgesini en yüksek puanla yenilemesine katkı sunan meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile borsa çalışanlarına teşekkür etti.

Akreditasyonun yaşayan ve kendini sürekli yenileyen bir süreç olduğunu kaydeden Akıncı,” Alınan bu payenin getirdiği büyük sorumluluğun farkındayız. Hizmet yarışında zirveye ulaşmak zor ama orada kalmak ve sürekliliği sağlamak daha da zor. Biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar, üyelerimize sunduğumuz hizmetler ve hayata kazandırdığımız vizyon projelerimizle kalite bayrağını hep en üstte tutmaya çalıştık. Bunları yaparken gelişimi artırmak için sürekli hizmet standartlarımızı yükselttik. Adımlarımızı bu hedefler doğrultusunda attık, projelerimizi bu yönde şekillendirdik. Bundan sonra da üyelerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına kendimizi sürekli yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz ” dedi.

GTB'nin 5 yıldızlı A sınıfı Akreditasyon Sertifikası aldığı törene, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Darı, GTB Meclis Üyeleri Ali Yılmaz ve Kemal Aydıngüler de katıldı.