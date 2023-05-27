GTB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

AK Parti 27. dönem Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin de konuk olduğu toplantıda, tahıl koridoru anlaşması, buğday taban fiyatı beklentileri, tarım ve hayvancılık sektöründe öne çıkan ihtiyaç ve beklentiler istişare edildi.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hububatta yeni sezon öncesi sektörün gözü ve kulağının TMO alım fiyatlarında olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun bu yıla ilişkin "Nebati Üretim 1. Tahmini" verilerini kamuoyu ile paylaştığını kaydeden Tiryakioğlu, buna göre bu sene üretim miktarlarının tahıllar ve diğer nebati ürünlerde yüzde 4,8 artışla 73,6 milyon tona ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Tiryakioğlu, açıklanan verilere göre buğday üretiminin yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpa üretiminin ise yüzde 1,2 artışla 8,6 milyon ton olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Konuşmasında ‘Karadeniz Tahıl Koridoru' anlaşmasının 2 ay süreyle daha uzatıldığına da işaret eden Tiryakioğlu, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan küresel gıda krizi riskini ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulan tahıl koridorunun süresi mayıs ayı içerisinde 2 ay daha uzatıldı. Tahıl koridoru tedarik zincirinin işlemesi ve özellikle Afrika ülkelerinin tahıla daha kolay erişim sağlaması açısından hayati önem taşımakta. Tahıl koridorundan şu ana kadar çeşitli ülkelere yaklaşık 30 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi” dedi.

Türkiye'nin pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için tekrar sandık başına gideceğini hatırlatan Tiryakioğlu, “Ülkemiz 28 dönem milletvekili seçimlerini 14 mayısta büyük bir olgunluk içerisinde tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen tüm milletvekillerimizi tebrik ediyor ve yeni çalışma dönemlerinde başarılar diliyorum. TBMM'de bu dönem olmayacak olan ama şimdiye kadar şehrimize ve ülkemize çok kıymetli hizmetleri bulunan tüm Vekillerimize de verdikleri değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu sürecin de bir demokrasi şöleni içerisinde aynı olgunlukla tamamlanmasını ve ardından yeniden ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da meclis toplantısında yaptığı konuşmada TBMM'de Gaziantep'i temsil edecek milletvekillerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, hizmet bayrağını devreden vekillere ise verdikleri değerli hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bu hasat dönemi hububatta geçmiş yıllara oranla rekoltede bir artış beklendiğine işaret eden Akıncı, yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi dileklerinde bulundu.

GTB heyeti olarak 22-25 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun Kıbrıs'ta “Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler” temasıyla düzenlediği 17. Uluslararası Kongre ve Sergisine katıldıklarını kaydeden Akıncı, kongre ve serginin sektörün tüm bileşenleri adına son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Kongrede un, makarna ve yem sanayicileri, tedarikçileri, değirmen makinecileri ve fırıncılık mamulleri üreticilerinin bir araya geldiğini vurgulayan Akıncı, düzenlenen çeşitli panellerde, Türkiye'nin buğday piyasaları ve geleceğe dönük beklentilerinin yanı sıra, iklim değişikliği, kuraklık, yeni ticaret dinamikleri ve doğal afetlerin tarım ve gıda sistemine etkileriyle ilgili gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Meclis toplantısının son bölümünde ise AK Parti 27. dönem Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, GTB meclis üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Gaziantep tarımı, hayvancılığı ve gıda sektörünün değerlendirildiği görüşmede GTB Meclis üyeleri sektörleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi.