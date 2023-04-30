GTB Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, GTB'nin faaliyetleri ve devam eden projeleri değerlendirilerek, TOBB öncülüğünde başlatılan "El Ver Ev Yapalım" kampanyası, yeni hasat sezonu öncesi hububat rekolte beklentileri ve 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, hububatta yeni hasat sezonunun mevsimsel kaymalardan dolayı mayıs ayı sonlarına doğru Çukurova bölgesinde başlamasını beklediklerini kaydederek, buğdayda geçen seneki toplam rekolteye yakın bir üretim öngördüklerini ifade etti.

Tiryakioğlu “Bu üretim sezonunda mevsimsel kuraklık ve kuraklığın verime muhtemel etkilerini sıklıkla dile getirmeye başlamıştık. Meteorolojik verilere göre, Ekim-Mart arasındaki 6 aylık dönemde, yağışlarda geçen yıla oranla yüzde 25 bir azalma söz konusuydu. Özellikle Ocak-Şubat yağışları bizi ciddi anlamda endişelendirmişti. Ancak Mart ve Nisan aylarındaki yağışlar üretim alanlarının toparlanmasını sağlayarak yüzümüzü güldürdü. Mart ayı bu anlamda son 27 yılın en yağışlı zaman dilimi olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde bu sene buğday ekiliş alanlarının artış göstermesi rekoltedeki kaybı dengeledi diyebiliriz. Doğu Anadolu Bölgesini de göz önünde bulunduracak olursak Mayıs ve Haziran ayındaki yağışlar ülkemiz için rekoltede belirleyici unsur olacak. Sezonu geçen seneki toplam rekolteye yakın 20 milyon ton dolaylarında bir buğday üretimiyle kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Dünya genelinde bu sene hem tahıl üretiminde hem de stok kısmında anlamlı bir risk bulunmadığına da vurgu yapan Tiryakioğlu, bu olumlu gelişmenin küresel ölçekte tahıl fiyatlarına da yansıdığını sözlerine ekledi. Konuşmasında buğday, mısır ve arpada uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 130'a yükseltilmesine de değinen Tiryakioğlu, kararın çiftçileri koruma adına atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Atılan bu adımın her hasat sezonu beklenen bir durum olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, “Bir yılı aşkın bir süredir bu ürünlerde yüzde ‘0' gümrük vergisi uygulanıyordu. Şimdi yeni sezona giriyoruz kararı bu nedenle içerde fiyatları dengelemek ve üreticiyi korumak adına atılmış mevsim normallerine uygun bir adım olarak görüyoruz “ şeklinde konuştu.

18 Mayıs'ta süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının yeniden uzatılmasına yönelik sürdürülen çalışmalara da değinen Tiryakioğlu, “Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini Türkiye'nin ev sahipliğinde Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması 18 Mayıs'ta sona eriyor. Sürenin uzatılmasına yönelik görüşmeler halen devam ediyor. Anlaşmanın yeniden yapılamaması özellikle bazı ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerini olumsuz etkileyecektir. Fakat Rusya'nın bu sene yüksek bir ürün rekoltesi var ve bunun yanı sıra geçmişten kalan ciddi stokları da mevcut. Aynı şekilde Ukrayna içinde bu durum geçerli. Bu nedenle 18 Mayıs'ta Türkiye'nin öncülüğünde anlaşmanın yeniden devam edeceği kanısını taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda borsanın faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Akıncı, konuşmasında TOBB öncülüğünde başlatılan ‘El ver Ev Yapalım' Kampanyası' ile ilgilide bilgiler aktardı.

Deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa edilebilmesi amacıyla TOBB'un iş dünyası konut seferberliği başlattığını hatırlatan Akıncı, kampanyanın depremden zarar gören şehirlerin tekrar ayağa kalmasına destek sunacağını söyledi.

Tüm iş dünyası ve hayırseverleri ‘El ver Ev Yapalım' kampanyasına destek olmaya davet eden Akıncı, “Gün bir olma, yaraları birlikte sarma günüdür. El ele verdiğiniz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Depremzede kardeşlerimizin yarınlarına umut olabilmek için başlatılan ve isteyenin bir blok, bir daire veya bir tuğla karşılığı bağışta bulunabileceği kampanyaya tüm hayırseverlerimizi katkı sunmaya davet ediyoruz. Yardımda bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımız borsamızla iletişime geçerek bilgi alabilirler” diye konuştu.

Akıncı, konuşmasının son bölümünde ise Türkiye'nin seçim atmosferine girdiğini ve 14 Mayıs seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.