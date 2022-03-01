GTB Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, şubat ayı faaliyetleri değerlendirilerek, Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalara etkileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın dünya tarım ve gıda piyasalarını doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

En büyük temennilerinin bu savaşın insanlık adına daha büyük yıkımlara ve üzüntülere yol açmadan sulhla neticelenmesi olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Savaş, hiçbir dünya ülkesinde görmek istemediğimiz ve tasvip etmediğimiz bir durum. Biz her zaman insanlığın zarar görmediği, huzur içinde yaşadığı, sorunların barışçıl yöntemlerle çözümlendiği diplomatik adımlardan yanayız. Bugün Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma ortamını maalesef tüm dünya büyük bir üzüntü ve endişe içerisinde izlemekte. Dünya salgın hastalığın açmış olduğu yaraları henüz tam olarak saramamışken cereyan eden bu olayın etkileri gerek insani gerekse de ekonomik açıdan kendini hissettirecektir. Bugün Rusya ve Ukrayna, ülkemizin tarımsal alanda en fazla ithalat gerçekleştirdiği ilk iki ülke arasında yer almakta. Bu iki ülke aynı zamanda tahıl üretiminde ve ihracatında dünyada söz sahibi konumunda. Günümüz rakamlarıyla değerlendirecek olursak dünya buğday ihracatının yüzde 20'sini Rusya, yüzde 10'nunu ise Ukrayna gerçekleştirmekte. Bu durum dünya tarım ve gıda piyasalarını ister istemez etkileyecektir. Chicago borsasında son günlerde vadeli buğday satışlarında gözlemlenen artışlar da yaşanan bu durumun bir yansımasıdır.”

Tarımsal üretimi zayıf ülkeler sorun yaşayabilir

Savaşın uzun sürmesi halinde özellikle tarımsal üretimi zayıf olan ülkeler için sorunlar yaşanabileceğine dikkat çeken Tiryakioğlu, “Sürecin uzaması hububat fiyatları başta olmak üzere gıda fiyatlarında küresel anlamda bir artış yaşanmasına neden olabilir” dedi.

Konuşmasında TÜİK 2021 yılı büyüme verilerine de değinen Tiryakioğlu, “Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11'lik bir büyüme rakamına ulaştı. Küresel salgın şartlarına rağmen 6 çeyrektir büyüme ivmesini sürdüren ve 2021 yılında son 10 yılın en yüksek büyüme performansına ulaşan ülkemiz bu anlamda önemli bir başarı hikayesi yakalamıştır. Ekonomi yönetimimizin yatırım ve istihdam teşvikleriyle birlikte büyüme oranlarımızın istikrarlı şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Şimdi yaşanan savaş ve küresel piyasalardaki belirsizliğe rağmen büyümede sürdürülebilirliğimizi daha güçlü kılmak için her zamankinden daha çok çalışmamız, çareler üretmemiz ve akılcı üretim yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların son bulması temennisinde bulunarak, insanlığın bu süreçten daha fazla yara almaması dileklerini dile getirdi.

Akıncı, savaşın devam etmesi halinde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil tüm dünya halklarının bu durumdan zararlar göreceğini ifade etti.

GTB'nin şubat ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Akıncı, konuşmasında ayrıca Antep Fıstığı Lisanslı Depo'nun yanında, inşaat çalışmaları devam eden Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisiyle ilgilide açıklamalarda bulundu.

Akıncı, inşaat çalışmaları sürdürülen tesisi en kısa süre içerisinde kent ve bölge ekonomisine kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.