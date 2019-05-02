GTB, TOBB 75. Genel Kuruluna katıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve TOBB delegesi meclis üyeleri, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen 75. genel kurula, çok sayıda bakanın yanı sıra Türkiye'nin 81 ilinden oda ve borsa delegeleri de ilgi gösterdi. TOBB 75. Genel Kuruluna, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Meclis Üyeleri Mehmet Emin Balyemez, Bilal Tabur, Ahmet Ulu, Orhan Çetin, Mevlüt Polat, Mustafa Hanifi Topal, Ali Yılmaz, Ömer Alpdoğan, Mehmet İşbilir, Abdullah Şekeroğlu ve Genel Sekreter Özgür Bayram katıldılar.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı genel kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından sona erdi.