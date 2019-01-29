GTB ve CAHİDE'den sokak hayvanlarına yardım kampanyası

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) iş birliğiyle, Gaziantep'te soğuk kış şartlarında sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanması planlanan mama, kulübe, plastik palet ve halı gibi hayvanları soğuktan koruyacak ve hayatta kalmalarına olanak sağlayacak yardım malzemeleri, beslenme noktalarında kullanılmak üzere barınağa teslim edilecek.

Gaziantep'te çetin kış şartları altında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının korunması, yaşatılması ve bu konuda toplumda sosyal sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

GTB ve CAHİDE iş birliğiyle, “Üşüyen Yüreklere El Uzatalım, Soğuk Kış Günlerinde Onları Unutmayalım” sloganıyla uygulamaya konulan kampanya hakkında GTB 'den yapılan yazılı açıklamada “Yardım kampanyasındaki temel amacımız, kışın zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan sokak hayvanlarının korunması, yaşatılması ve bu konuda toplumda sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına katkı sağlamak. Şehrimizde son yılların en soğuk kış aylarından biri yaşanmakta. Bu olumsuz hava koşulları özellikle sokakta ve kırsal alanlarda yaşamak zorunda kalan hayvanları ve yavrularını hayati risk teşkil edecek şekilde etkilemekte. Gaziantep Ticaret Borsası olarak üyelerimize yönelik sürdürdüğümüz asli çalışmalarımızın yanı sıra, şehrimizde sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde de etkin bir biçimde yer almaya çalışıyoruz. Bu bağlamda bakıma muhtaç ve yaralı sokak hayvanlarının tedavisine yönelik gönüllü faaliyetlerde bulunan CAHİDE Derneği ile iş birliğine giderek sokak hayvanlarının daha sıcak ve daha rahat bir ortamda kış ayını geçirmeleri için yardım kampanyası başlattık. Yardım kampanyasını kış mevsimi boyunca devam ettirmeyi planlamaktayız. Kampanya çerçevesinde gönüllüler tarafından bağışlanacak kedi köpek mamaları ile kulübe, plastik palet, halı ve battaniyeden oluşacak yardım malzemeleri CAHİDE Derneğine teslim edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca kampanyaya destek vermek isteyen hayvan severlerin GTB'nin 0 (342) 238 08 39 veya CAHİDE Derneğinin 0 (342) 252 11 11 numaralı telefon numaralarını arayabilecekleri belirtildi.