GTB ve GİZ'den istihdam olanağı sağlayan kariyer projesi

2023 yılı ocak ayı itibarıyla uygulamaya alınması planlanan proje, Gaziantep'in tarımsal gıda sanayine nitelikli iş gücü kazandırmayı ve bu sektörlerde yer alan firmalara AB Yeşil Mutabakatı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesinin temel amacının tarıma dayalı gıda sanayinde ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik yoğunlaştırılmış eğitim faaliyetleri düzenleyerek bu sektörlere nitelikli iş gücü temin edilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Akıncı, AB Yeşil Mutabakatına yönelik çeşitli aktiviteleri ve farkındalık çalışmalarını bünyesinde barındıran proje oluşumunda, Gaziantep'in tarım ve gıda sektörü paydaşlarına ‘Çiftlikten Çatala Stratejisi' ve 'Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması' gibi konu başlıkları altında bilgilendirme eğitimleri verileceğini söyledi.

7 meslek grubunda eğitim

Proje oluşumunda, 7 farklı meslek grubunda alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara ücretsiz teorik ve pratik eğitimler verileceğini kaydeden GTB Başkanı Akıncı, 180 saat ile 42 saat arasında değişen zaman aralıklarında gerçekleştirilecek bu eğitimlerin, “Yeşil Dönüşüm Sorumlusu, Dış Ticaret, E-Ticaret, Pazarlama, Makine Bakımcısı, Paketleme Operatörü ve Antep Fıstığı Kavurma Operatörlüğü” mesleklerini oluşturduğunu dile getirdi.

Katılımcıların kariyer edinmelerine ve istihdam fırsatlarına kavuşmalarına imkan tanıyan projede ayrıca kursiyerlere ulaşım, yemek ve harcırah gibi temel imkanların da sağlanacağını aktaran Akıncı, mesleki eğitimleri 2023 Ocak-Mart döneminde tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Kimler başvurabilir?

Alman Hükümeti tarafından finanse edilen Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde gerçekleştirilen projenin Türk vatandaşları ve geçici koruma altındaki Suriyelilere sürdürülebilir iş fırsatları oluşturarak, sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Akıncı, “Bu bağlamda projemize Türk ve Suriyeli tüm katılımcılarımız başvuruda bulunabilecek. Sınırlı sayıda kontenjana yer verilecek projede katılımcılarımızda bazı şartlar aranmakta. Öncelikle başvuruda bulunacak tüm kursiyerlerin 18 yaşından büyük ve çalışmıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, projede yer alacak Suriyeli kursiyerlerin 6 aylık oturma iznine sahip olması gerekiyor. Eğitimlerin tamamının Türkçe olarak verilecek olmasından dolayı yeterli seviyede Türkçe bilmeyen Suriyeli katılımcılarımıza uzman eğitmenler tarafından Türkçe eğitimi verilecektir. Projede yer almak isteyen katılımcılarımız GTB'nin resmi web sitesi üzerindeki www.gtb.org.tr/gizpep linkinden başvurularını gerçekleştirebilirler” diye konuştu.