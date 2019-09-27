GTB ve Konya Ticaret Borsası arasında ‘Kardeş Borsa' protokolü imzalandı

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Üyeleri Mehmet İşbilir, Ali Yılmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram tarafından karşılanan Konya borsa temsilcilerine Gaziantep ekonomisi ve GTB'nin projeleri hakkında bilgiler verildi. Gaziantep'in tarıma dayalı gıda sanayinde ve ihracatta Türkiye'nin lokomotif illerinin başında geldiğini aktaran Akıncı, “Şehrimiz, 2018 yılında gerçekleştirdiği toplam 6 milyar 939 milyon dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Türkiye'de en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 6 sırada yer alan Gaziantep, 2019 yılının ilk 6 aylık diliminde ise 3 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi. Gaziantep'in özellikle tarıma dayalı gıda sanayinde birçok sektörde ülke üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasını tek başına karşıladığını aktaran Akıncı, bu ürünler arasında bulgur, un ve makarnanın ilk sıralarda yer aldığını ifade etti. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ise konuşmasında, Konya tarımı, tarımsal ticareti ve hayvancılığı hakkında açıklamalarda bulundu. KTB'nin lisanslı depoculuk yatırımlarının yanı sıra tohumculuk Ar-Ge faaliyetlerinde bulunduğunu kaydeden Çevik, elektronik satış salonunun ise spot işlemlere hız, güven ve kalite getirdiğini, yıllık işlem hacimlerine de canlılık kazandırdığını söyledi.

Ziyarette ayrıca, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram tarafından, borsanın şehir ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında sunum yapıldı.

Bayram, sunumunda GTB'nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürüttüğü 32 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Et Borsası ve Et Hali ile, Türkiye'de ilk ve tek olan yaklaşık 10 bin ton depolama kapasitesine sahip “Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk' tesisi hakkında bilgiler verdi.

Kardeş Borsa Protokolü

Gaziantep ve Konya Borsa meclis üyeleri arasında yapılan ikili görüşmelerin ve istişarelerin ardından kardeş borsa protokolü imza töreni gerçekleştirildi. İki borsa arasındaki ikili iş birliğini geliştirmek, ortak ve proje faaliyetlerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen kardeş borsa protokolü, GTB Başkanı Akıncı ve KTB Başkanı Çevik tarafından imza altına alındı. Ziyaret, GTB ve KTB Başkanlarının günün anısına birbirlerine hediye takdim etmeleriyle sona erdi.