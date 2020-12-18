GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkanı Gazi Özgür Yılmaz'ın birlikte imzaladığı protokolle, GTB üyelerine yönelik ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için iş birliği gerçekleştirilecek. Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesinin lansmanının geçtiğimiz günlerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildiğini anımsatan GTB Başkanı Akıncı, TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğinde hayata kazandırılan proje ile TOBB'a bağlı tüm oda ve borsaların üyelerinin kolay finansman imkanından yararlanabileceklerini söyledi. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışının getirildiğine işaret eden Akıncı, imza altına alınan protokolle tedarik zincirinin işleyiş ve devamlılığının aksamadan kolay bir şekilde süreceğini ifade etti. Projenin, alıcı ve satıcı arasında güven içerisinde alışveriş yapma olanağı tanıdığını aktaran Akıncı, “Satıcılar sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bunun yanı sıra, 1 buçuk seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Özetle, mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma yapabilecekler. Satıcı ise herhangi bir endişe yaşamadan malını satıp parasını güvenle bankadan tahsil edebilecek" diye konuştu. Pandeminin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiği bir süreçte, uygulamaya alınan bu projenin, ticaret zincirinin tüm halkalarını finansal açıdan destekleyeceğini kaydeden Akıncı, projenin hayata kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkanı Gazi Özgür Yılmaz ise Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesinin iş dünyası ve Gaziantep'e hayırlı olması temennisinde bulundu.