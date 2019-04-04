GTB'de ihracatta devlet destekleri bilgilendirme toplantısı

GTB'nin ihracatçı ve ihracat potansiyeli bulunan üyelerine yönelik düzenlenen, “İhracatta Devlet Destekleri “konulu eğitim toplantısı, GTB meclis salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, üyelerine dış ticarette sağlanan devlet destekleri hakkında bilgiler vermek ve bu konuda yol haritaları hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Üretici firmaların dünya pazarlarına açılarak, ürettikleri ürünleri hedef pazarlarda satmalarının önemine değinen Bayram, “Ülkemiz 2018 yılında 168 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. İhracatta Türkiye'nin lokomotif şehirlerinin başında gelen Gaziantep ise 2018 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaştı. Amacımız potansiyel ihracatçı firmalarımızı da harekete geçirerek bu başarı ivmesinin çok daha ileri noktalara taşınmasına katkı sunmak” dedi.

Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan ise konuşmasında Türkiye'de uygulanan ihracat destekleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Dış ticarete yönelik Eximbank ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen desteklerle ilgili paylaşımlarda bulunan Özcan, borsa üyelerinin ihracat noktasında hangi desteklerden nasıl yararlanabileceklerini anlattı.

Eğitim programında ayrıca, Eximbank kredileri, destek şartları ve başvuru süreçleriyle ilgilide açıklamalar yapan Özcan, toplantının sonunda ise katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.