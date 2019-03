GTB'de istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üyelerine yönelik "Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

GTB meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, GTB Meclis Üyeleri ve üye işletmelerin temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TOBB öncülüğünde başlatılan yeni "İstihdam Seferberliğini" Gaziantep iş dünyası olarak desteklediklerini belirterek, yeni teşvik paketinin Türkiye'nin gücüne ve geleceğine katkı sunacağına inandıklarını söyledi. İşverenler için kaçırılmayacak tarihi fırsatları içeren yeni istihdam seferberliğinin geçtiğimiz ay başladığını anımsatan Akıncı, “Bu konuda üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantıları ile firma ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz. Amacımız üyelerimizin yeni teşvik paketi hakkında en iyi şekilde bilgilenmelerini sağlamak ve bu tarihi fırsattan faydalanmalarına yardımcı olmak” dedi. Her bir yeni istihdamın, üretimin artması ve ülke ekonomisinin beşeri sermayeyle kalkınması anlamına geldiğine işaret eden Akıncı, “Her alanda daha güçlü bir Türkiye'yi yeni istihdamlarla hep birlikte inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ise toplantıda yaptığı sunumda, İstihdam Seferberliğinin sağladığı avantajlar ve yararlanma şartları hakkında bilgiler verdi. Çeşitli destekleri kapsayan istihdam seferberliğinin yeni istihdama ücret desteği sağladığını belirten Uzun, 2018 yılında SGK'ya en az bildirilen aydaki sigortalı sayısına ilave olarak 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan her bir sigortalı için sigorta primi ve vergi teşviki ile aylık 2 bin 20 TL ücret desteği verildiğini kaydetti. Teşvikten sigortalı ve işverenlerin yararlanma şartları hakkında da açıklamalarda bulunan Uzun, yeni istihdamın 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış Türkiye İş Kurumuna kayıtlı ve işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olması gerektiğini söyledi.

Uzun, konuşmasında teşvikten yararlanmak isteyen işverenin özel sektör işvereni olması gerektiğini ifade ederek yararlanma şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Fatih Çakır, Meclis Üyeleri Ali Yılmaz, Mevlüt Polat, Orhan Çetin ve Enver Bal da hazır bulundular.