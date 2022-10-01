GTB'de meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi başladı

GTB'nin GATEM'deki hizmet binasında gerçekleştirilen organ seçimlerinde borsaya kayıtlı bin 54 üyenin oy kullanması bekleniyor. Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemleri akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek.

32 Meclis Üyesi ve 76 Meslek Komitesi Üyesinin belirleneceği organ seçimleri 12 farklı Meslek Komitesinde gerçekleştirilmekte. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde bulgur, yağ, çeşitli gıdalar, pamuk, un meslek komitelerinde seçime tek liste ile gidilirken, Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Komitesinde 3, Antep Fıstığı, Hububat, Bakliyat, Baharat, Makarna, Kuruyemiş Melek Komitesinde ise 2 liste ile seçime katılım sağlandı. Seçim öncesi tüm adaylara başarı dileklerinde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı 3 Nolu Meslek Komitesinde, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise 2 Nolu Meslek Komitesinde oy kullandı.

GTB seçimlerinin borsa camiasına yakışır, demokratik bir ortamda geçtiğini vurgulayan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “2022 Gaziantep Ticaret Borsası seçimindeyiz. Hayırlı olsun inşallah kazanan Gaziantep olacak. Bazı gruplarımızda 2 liste 3 liste olanlar var, bu güzel bir desen. Demokrasinin var olduğunu gösteriyor. Seçimi kazanacak yeni meclis üyelerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, “2022 GTB seçimlerimiz başladı. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün seçilen ve seçenlere hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.