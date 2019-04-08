GTB'de mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) iş birliğiyle, Gaziantep'te gıda sektöründe faaliyet gösteren makine bakımcılarına yönelik mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı düzenlendi.

Türkiye'de MEYBEM'le iş birliği protokolü yapan ilk borsa olan Gaziantep Ticaret Borsası, tehlikeli mesleklerde çalışanlara yönelik gerçekleştirilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” belgelendirme sınavlarına bir yenisini daha ekledi.

MEYBEM gözetmeninin eşlik ettiği sınavda, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen 6 farklı gıda işletmesinden çok sayıda makine bakımcısı GTB'de düzenlenen teorik sınava, ardından da Organize Sanayi Bölgesinde bir işletmede gerçekleştirilen uygulama sınavına katıldılar.

Mesleki yeterlilik sınavına seviye 3 ve 4' ten giren adaylara, girdikleri teorik ve uygulama sınavlarında, meslekleriyle ilgili uygulamalı sorular yöneltilerek, iş kabiliyetleri ve bilgi birikimleri değerlendirildi.

MEYBEM tarafından sonuçları 10 gün içerisinde açıklanması planlanan sınavda başarılı olanlara, mesleki yeterlilik belgesi verilecek.

GTB öncülüğünde sürdürülen mesleki yeterlilik sınavları hakkında açıklamalarda bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, 2018 yılından bu yana MEYBEM iş birliğiyle tehlikeli iş gruplarında çalışanlara yönelik sürdürülen 4'üncü sınavın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Mesleki yeterlilik belgesi almanın 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için zorunlu hale getirildiğini anımsatan Bayram, mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğunun bulunduğu meslek gruplarında yer alan işletmelerin olası cezalarla karşılaşmaması için çalışanlarına mutlaka mesleki yeterlilik belgesi almaları gerektiğini vurguladı.

Sınavların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapıldığına işaret eden Bayram, yapılan sınavlarda başarılı olanların sınav ve belgelendirme ücretlerinin “İşsizlik Sigortası Fonu” tarafından karşılandığını söyledi.

Bayram, üyelerinden gelecek talepler doğrultusunda önümüzdeki aylar içerisinde belgelendirme sınavlarına yenilerini eklemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.