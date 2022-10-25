GTB'de yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında düzenlenen ekim ayı olağan meclis toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, meclis üyeleri ve denetim kurulu üyeleri katıldı

GTB Meclis Salonunda, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan yeni dönemin ilk meclis toplantısının açılışında, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Meclis Üyelerine 2013 ve 2022 yılları arasında borsa tarafından yapılan çalışmalar, faaliyetler, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında sunum yaptı.1 Ekim'de düzenlenen GTB organ seçimlerinin ardından oluşan yeni meclisin ilk toplantısında meclis üyelerine hitaben konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Demokratik olgunluk içerisinde geçen, örnek gösterilecek bir seçim sürecini geride bıraktık. Göreve yeni seçilen meclis üyelerimizi ve meslek komitesi üyelerimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum. Geçmiş dönemde borsamıza hizmet veren bu dönem aramızda olmayan meclis ve meslek komitesi üyelerimize de borsamıza sağladıkları tüm katkı ve emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin meclisimiz, üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. GTB'nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde yeni dönemde de önemli projelere hep birlikte imza atacaklarına yürekten inandığını kaydeden Tiryakioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hepimiz çok büyük bir sorumluluk aldık. Üyelerimize ve şehrimize karşı aldığımız bu sorumluluğun farkındayız. Geçmiş dönemlerde Gazi şehrimize Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası, Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi ve yeni Hizmet binası gibi içerisinde ilkleri ve enleri barındıran birçok hayati proje kazandırdık. Yeni dönemde de ortak akıl ve istişareyle yeni hizmetler kazandıracağımıza hiçbir kuşkumuz yok. Burada tüm meclis üyelerimize ve meslek komitelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Onların fikir ve düşünceleri bu noktada bizler için en önemli yol gösterici olacak. Bu nedenle tüm meclis üyelerimizin değerli fikir ve önerilerine ihtiyacımız var.”

''Hizmet yarışının içerisinde güçlü bir şekilde yer alacağız''

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada meclis üyelerine borsanın ekim ayı faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Meclis üyelerini tebrik ederek, ilk meclis toplantısının hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Akıncı, “Kazananın Gaziantep olduğu örnek bir seçim dönemi yaşadık. Seçimlerimizin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesine katkı sunan tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Borsamıza ve şehrimize yakışır bir seçim süreci oldu. Şimdi artık bu süreci hızlı bir şekilde geride bırakarak tek ses ve tek yürek şehrimiz ve üyelerimiz için kolları sıvama zamanımız... Bu noktada yolumuz çok uzun ve meşakkatli, şehrimiz için yapılacak çok işimiz var. Ben yeni dönemde de yeni başarı hikayeleri yazarak pek çok değerli projeye birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum. Geçmiş dönemde olduğu gibi doğru aksiyonlarla hizmet yarışının içerisinde yine güçlü ve kararlı bir şekilde yer alacağız” diye konuştu.