GTB'de yılın ilk meclis toplantısı

Ocak ayı olağan meclis toplantısında, sene içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve 2022 yılının genel değerlendirmesi yapılarak, meteorolojik kuraklığın tarımsal üretime olası etkileri üzerine değerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yeni umutlarla girilen 2023 yılının sağlık, huzur ve bereket dolu bir yıl olması temennisinde bulunarak, meclis üyelerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye ve tüm dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak meteorolojik bir kuraklık yaşandığına dikkat çeken Tiryakioğlu, yağışların istenilen düzeyde gerçekleşmemesi halinde bu durumun tarımsal kuraklığa dönüşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Kış ortasında olunmasına rağmen yaz aylarını aratmayacak havaların yaşandığına işaret eden Tiryakioğlu, “Ekim ayında yapılması gereken tarımsal ekilişler yağışların mevsim normallerinin altında olmasından dolayı bazı bölgelerde aralık ayına kadar kaymıştı. Maalesef beklenen yağışlar aralık ayında da istenilen seviyenin altında kaldı. Meteoroloji verilerine göre, yağışlar mevsim normallerinin altında, sıcaklık ise mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Bu durumdan en fazla etkilenen coğrafi bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Meteorolojinin ‘2022 Yılı Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre en fazla yağış azalması yüzde 75 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Yağışlardaki bu düşüş miktarı ocak ayında da devam ediyor” dedi.

Türkiye'de tarım alanlarının yaklaşık yüzde 70'nin kuru tarım arazilerinden oluştuğunu ve bu arazilerde genellikle stratejik öneme sahip olan buğdayın yanı sıra arpa ve mercimek gibi ürünlerin yetiştirildiğini kaydeden Tiryakioğlu, bu sene kuru tarım arazilerinde tarımsal rekoltenin şekillenmesinde ocak ve bahar yağmurlarının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Suyun tasarruflu kullanımı ile ilgili de uyarılarda bulunan Tiryakioğlu, “Yağış miktarının azalması sadece susuz tarım yapılan alanları değil, barajlardaki su seviyesinin düşmesine ve yer altı su rezervinin azalmasına da neden olmakta. İlerde hidrolojik bir kuraklıkla karşı karşıya kalmamak için mevcut su kaynaklarını çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Alınacak çeşitli tedbirlerin yanı sıra tarımda çok sulamanın çok verim olmadığının bilinci ve farkındalığını da sektörde mutlaka yaygınlaştırmamız gerekiyor “ diye konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada meclis üyelerine borsanın 2022 yılı faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, GTB'nin yeni dönemde hizmete kazandırmayı planladığı Fıstık Organize Sanayi Bölgesi ve Hububat Emtia Merkezinin kent ekonomisine sağlayacağı faydalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

GTB ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğiyle, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı oluşumunda, “Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi” projesini hayata kazandırdıklarını açıklayan Akıncı, projenin mesleki eğitimlerin yanı sıra üyelerine ve çiftçilere yönelik önemli eğitim programları gerçekleştireceğini ifade etti.

Akıncı, proje oluşumunda borsa üyelerine; AB Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Tarladan Çatala Stratejisi ve AB Tedarik Zinciri Yasası konu başlıkları altında eğitimler tertip edeceklerini bunun yanı sıra Nizip ve İslâhiye ilçelerinde de çiftçilere yönelik Akıllı Tarım Uygulamaları, Pestisit ve Gübre Kullanımının Azaltılması, Zararlılarla Biyolojik Mücadele ve Bilinçli Sulama /Gübreleme konularında yararlı eğitimler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.