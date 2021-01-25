GTB'den Başsavcı Sekücü'ye hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'yü ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Önder Kemal Sekücü'yü, makamında ziyaret eden GTB heyeti, Başsavcı Sekücü'ye görevinde başarı dileklerinde bulundular. GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, ziyarette yaptıkları konuşmada, Gaziantep ekonomisi ve borsanın faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Başsavcı Sekücü ise GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cesim Arslan, Ali Alagöz, Meclis Başkan Yardımcısı Karaca Türkmen, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Darı, Turgay Doğan ve Nebi Koca da hazır bulundular.