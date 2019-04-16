GTB'den GAOSB Başkanı Şimşek'e hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Seçim Toplantısında, GAOSB Başkanlığına seçilen Cengiz Şimşek ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik eden, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, başarı dileklerinde bulundu. Gaziantep OSB'nin gelişmesinde ve büyümesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tiryakioğlu, bu sene 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan OSB'nin, yeni yönetimiyle başarı çıtasını çok daha üst noktalara taşıyacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti. Tiryakioğlu, Gaziantep OSB'nin kent ekonomisine kazandıracağı tüm faaliyet ve projelerinde her zaman yanlarında yer alacaklarını da sözlerine ekledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da konuşmasında, sanayicilerin ortak kararıyla GAOSB Başkanlığına seçilen Şimşek ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulundu. Organize sanayi bölgelerinin şehir ve ülke ekonomilerinin can damarını oluşturduğuna dikkat çeken Akıncı, "Bugün Türkiye'nin en büyük OSB'leri arasında yer alan Gaziantep OSB, 5 farklı bölgede yaklaşık 140 bin insanımıza istihdam sağlamakta. Bunun yanı sıra üretim ve ihracatta Türkiye'ye örnek teşkil etmekte. İş dünyası olarak amacımız bu başarıyı 2023 hedeflerimiz doğrultusunda el birliğiyle çok daha ileri noktalara getirmek" dedi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de, GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni dönemde tüm sanayicilerle birlikte ortak akıl çerçevesinde Gaziantep OSB'ye en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Meclis Kâtip Üyesi Ahmet Karakan, GTB Meclis Üyesi ve GAOSB Yönetim Kurulu üyesi Şerif Selçuk ile GAOSB yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.