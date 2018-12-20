GTB‘den, GAOSB Başkanı Topçuoğlu'na ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nu ziyaret etti.

GAOSB başkanlığı görevine seçilen Mustafa Topçuoğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinin başında gelen Gaziantep OSB'nin, Mustafa Topçuoğlu'nun başkanlığında yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önemli başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

GTB olarak OSB'nin gerçekleştireceği tüm proje ve çalışmalarda her zaman yanlarında olacaklarını kaydeden Tiryakioğlu, “Tüm kurumlar ve STK'lar olarak hepimizin ortak paydası Gaziantep'tir. Bu gaye, her alanda marka şehir Gaziantep olgusunun oluşmasına ve şehrimizin bugün ekonomide sahip olduğu değerlere ve başarılara zemin oluşturmuştur. Bu bağlamda şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak, üretime, istihdama ve ihracata katkı sunacak tüm faaliyetlerde destek ve iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, 1969 yılında Türkiye'de ilk defa oluşturulan organize sanayi bölgelerinden biri olarak faaliyete başlayan Gaziantep OSB'nin bugün hizmet yelpazesini 5 farklı bölgeye yaydığını anımsatarak, bu gelişme ivmesinin yeni dönemde daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Topçuoğlu'nun gerek iş yaşamında, gerekse de GSO Meclis Başkanlığı döneminde elde ettiği başarı ve tecrübelerle, kent ve ülke ekonomisine yönelik yararlı hizmetlerini GAOSB'de sürdüreceğini ifade eden Akıncı, “Şehrimiz, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6 ilinden birisi. Birçok sektörde ülke üretimin yarısına yakın bir bölümüne tek başına karşılamakta. Tarıma dayalı gıda sanayinde ise yine ülkemize başkentlik yapmakta. Sahip olduğumuz bu güçlü potansiyeli ve enerjiyi, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda iş birliğiyle çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Sayın Topçuoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu'da, GTB heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şehirdeki tüm paydaşlarla ortak akılla hareket ederek, Gaziantep ekonomisine katkı sağlayacak çalışma ve projeler içerisinde yer alacaklarını söyledi.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcıları Karaca Türkmen, Enver Çokay, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çakır, Bilal Darı, Nebi Koca, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gümüşoğlu ve OSB Bölge Müdürü Özer Özcan'da hazır bulundu.