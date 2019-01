GTB'den MÜSİAD Başkanı Çelenk'e ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk'i ziyaret etti.

GTB heyeti, Başkan Çelenk ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı ve hayırlı olsun temennisinde bulundular.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin 23. Olağan Genel Kurulunda yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçilen Mehmet Çelenk ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ” Geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiği faaliyetlerle iş dünyasının takdirini kazanan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanımız Mehmet Çelenk ve yeni dönemde görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerine muvaffakiyetler diliyorum. Zor bir görevi omuzladılar, Rabim kendilerine Gaziantep ve ülkemiz adına yararlı çalışmalar yürütmeyi nasip etsin“ dedi.

MÜSİAD'ın köklü ve saygın ve bir iş adamları derneği olduğuna işaret eden Tiryakioğlu, asli görevlerinin yanı sıra mahalli ve evrensel değerleri gözeterek, toplumsal duyarlılığı artırıcı aktivitelerde de bulunan MÜSİAD'ın bu çalışmalarını aynı kararlılık azim ve özveriyle devam ettireceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, MÜSİAD Başkanı Çelenk ve Yönetim Kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulundu.

MÜSAİD'ın, Gaziantep'in sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine katkı sunacak tüm faaliyetlerinin her zaman destekçisi olacaklarını kaydeden Akıncı, “İlimizde bulunan tüm kurum, kuruluş ve STK'ların ortak paydası Gaziantep'tir. Gaziantep ve Gazianteplilerin refahına ve faydasına olacak her türlü iş birliğine kapılarımızın her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, MÜSİAD Gaziantep'in geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında bilgiler verdi.

STK'ların ve kuruluşların farklı kulvarlarda ortak gaye ve hedefler için çalıştığına vurgu yapan Çelenk, “Yerelde şehrimizin genelde ise ülkemizin kalkınması ve gelişmesine yönelik faaliyetler yürütmekteyiz” diye konuştu.

1990 yılında kurulan MÜSİAD'ın bugün Türkiye'de 86 noktada yaklaşık 11 bin üyeye hizmet verdiğini belirten Çelenk, yurt dışında ise dünyanın en yaygın STK'sı olarak 78 farklı ülkede hizmetlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakır'da hazır bulundular.