GTB'den Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nizip Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sarı'yı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

GTB Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Nizip Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret ettiler. Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, yerel seçim sonuçlarının Nizip halkı adına hayırlı olmasını temenni eden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Nizip Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, daha önce Gaziantep milletvekilimiz olarak şehrimizi 3 dönem TBMM'de başarılı bir şekilde temsil etti. Görev yaptığı süre içerisinde Gaziantep ve Nizip'te halkla içi içe başarılı çalışmalara imza atan değerli vekilimiz şimdi bu hizmet yolculuğunu Nizip'in her alanda daha da gelişip büyümesi için belediye başkanı olarak sürdürecek. Kendisine yeni görevinde muvaffakiyet diliyorum” dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da ziyarette yaptığı konuşmada, Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya yeni görevinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

GTB'nin sürdürdüğü faaliyetler ve projeler hakkında açıklamalarda bulunan Akıncı, gerek Nizip Belediyesi gerekse de Nizip'teki diğer kurum ve kuruluşlarla şehir ekonomisine katkı sağlayacak tüm proje ve çalışmalarda işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise GTB Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde Nizip'te gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çakır, Turgay Doğan, Nebi Koca ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundu.