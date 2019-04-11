GTB'den Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

GTB Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Şahinbey Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ettiler.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nu, halkın teveccühüyle yeniden başkanlık görevine seçilmesinden dolayı kutlayan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı konuşmada, “Gazi şehrimiz belediye başkanlığı seçimlerini demokratik bir olgunluk içerisinde geride bıraktı. Milli iradenin tecelli ettiği seçim sonuçlarının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şahinbey ilçemize önemli eserler kazandırarak, değerli hizmetler sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Tahmazoğlu'nu başkanlık görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, sürdürdüğü başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'da, konuşmasında Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ortak aklın ve istişare kültürünün hâkim olduğu Gaziantep'te tüm kurum ve kuruluşların ortak paydasının her zaman Gaziantep olduğuna işaret eden Akıncı,” Şahinbey ilçemiz bugün sahip olduğu nüfusu itibariyle Türkiye'nin birçok ilinden daha büyük ve gelişmiş bir yapıya sahip. Önemli model projelerin hayata kazandırıldığı ilçemizde sürdürülen örnek hizmetlerin yeni dönemde de devamını diliyorum” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise GTB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin sürdürdüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çakır, Turgay Doğan, Nebi Koca ve Genel Sekreter Özgür Bayram'da hazır bulundular