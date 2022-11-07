GTO AB Bilgi Merkezinden ileri dönüşüm atölyesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde kurulan ve ülkemizdeki ilk Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi olan Gaziantep AB Bilgi Merkezi, İklim Diplomasisi Haftası'nı “Sıfır Atık İçin İleri Dönüşüm Atölyesi” ile kutladı.

Doğrusal ekonomiden daha sürdürülebilir ekonomiye geçiş süreçlerinin ele alındığı etkinlikte “Sıfır Atık Projesinin Önemi ve Döngüsel Ekonomiye Katkıları” konulu sunum da gerçekleştirildi. Gaziantep AB Bilgi Merkezi olarak geçtiğimiz cumartesi günü düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Sezin Darvish, “İklim değişikliğine dikkat çekmek, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için farkındalık oluşturacak pek çok etkinliğe imza attık. İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde düzenlediğimiz atölyeyle çalışmamızla da evlerimizde bulunan, kullanılmayan ve atık durumuna gelen birçok objeyi yenileyerek, dönüştürerek çevremizi korumaya, tüketimi ve karbon ayak izini azaltmaya dikkat çektik. İklim Diplomasi Haftası etkinlikleri AB Türkiye Delegasyonu öncülüğünde ve TOBB koordinasyonunda Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezlerinde Kasım ayı sonuna kadar devam edecek” dedi.