‘Türkiye-Pakistan Yatırım Ekosistemindeki Fırsatlar' konulu panelde konuşan GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu iki ülke arasındaki ticaretin artırılması gerekliliğine işaret ederek, “Pakistan'la çok önemli bir dostluk ve kardeşlik geçmişimiz var. Kurtuluş Savaşı döneminde bizlere ilk yardımda bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilk tanıyan devlet Pakistan'dır. Bizlerin Pakistan ile gönül bağı var. Fakat ne yazık ki bu kardeşliği ve gönül birliğini ticarete olumlu şekilde yansıtamadık. Bizim mutlak suretle iki ülke arasındaki ticari iş birliğini artırmamız gerekir. Pakistan'ın Çin ile Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru Projesi var. Bu projeye Türkiye neden dahil olmasın. Bu projede yer almamız konusunda yapılabilecek bir şey varsa üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Ayrıca her iki taraf için de önemli bir konu olan, müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Antlaşması biran önce hayata geçirilmeli ve ticari iş birliğimizi artırmaya yönelik faaliyetler hız kazanmalıdır” dedi.

Pakistan'ın Gaziantep ihracatında 54. sırada olduğunu vurgulayan GTO Başkan Yardımcısı Acıoğlu, “Toplam dış ticaret hacmimiz yaklaşık 30 milyon dolar. 2018'in ilk 10 aylık döneminde 20 milyon dolar seviyesinde. Türkiye-Pakistan ticari ilişkilerinde Gaziantep'in payı %6. Mevcut durumdaki rakamlar maalesef gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Bu potansiyeli harekete geçirerek rakamları her iki tarafın faydasına olacak şekilde yukarıya çekebileceğimize inanıyorum. Biz bu potansiyeli kullanmak ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için Karachi Ticaret ve Sanayi Odası ile “Kardeş Oda” olmaya talibiz. Aramızdaki bu gönül birliğini ‘Ticaret Birliği'ne dönüştürelim” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Pakistan arasındaki ticaret hacmini ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlenen Zirve'ye Gaziantep Valisi Davut Gül de katılırken, panel moderatörlüğünü İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz üstlendi.

Panele konuşmacı olarak, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazlı Abid Nısar, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GTO Meclis Üyesi-TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya katıldı. Panelde, GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer ve GTO Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Duman da yer aldı.