GTO Başkanı Ünverdi'den e ticaret çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen 82. Türkiye Teknoloji Buluşmalarına konuşmacı olarak katılarak dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat, Metaverse ve teknolojinin farklı alanları ile ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde; E-Ticaret Merkezi ve Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) iş birliğinde, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve OSB Teknokent'in destekleri ile Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları programı ile KOBİ'lerin ve firmaların dijital dönüşüme hızlı bir şekilde ayak uydurmalarına ve teknolojik yatırımlarla sınırlarını ülke dışına taşımalarına katkı sağlanması hedefleniyor. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, programda yaptığı konuşmada, teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu belirterek, sanayi 4.0, robot teknolojileri, verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm bu dönemin kilit unsurları arasında olduğunu söyledi.

“Oda olarak günün koşullarına uygun olarak dijital dönüşüme ve verimlilik ile yeşil gelecek konularına odaklandıklarını belirten Ünverdi, “Bu doğrultuda, Türkiye'nin en büyük model fabrikasını Gaziantep'e kurduk. Burada firmalarımıza yalın üretim, verimlilik ve dijitalleşme alanlarında mentörlük yapıyor, dönüşümlerine öncelik ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiğimiz HİSER projemiz devam ediyor. GSO ve Gaziantep Teknopark iş birliğiyle Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi Projesini başlattık. Ayrıca GSO ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ortaklığı ile Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesini hayata geçirdik.”

“E-ticarete yatırımların artmasını sağladık”

Bu dönemin parlayan yıldızının e-ticaret ve e-ihracat olduğunun altını çizen Ünverdi, “Evlerimizin ofis, ofislerimizin evimiz olduğu pandemiyle birlikte zaten büyümekte olan e-ticaret pazarı olağanüstü bir sıçrama yaşadı. İnsanlar mesafeli satışa yönelirken, bu kalıcı bir alışkanlığa dönüştü. Tam da bu dönemde biz de firmalarımıza e-ticaret ve e-ihracat çağrısında bulunduk. Gaziantep'in üretim gücü ve nihai ürün çeşitliliği ile bu alanda çok daha etkin olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek daha fazla e-ticaret dedik. Son tüketiciye yönelik tüm üretimlerimizde, e-ticaret ile pazar payımızı daha da büyütebileceğimizi belirterek e-ticarete yatırımların artmasını sağladık” şeklinde konuştu.

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen Adnan Ünverdi, şunları kaydetti: “Dijitalleşmenin geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve gençlerimizle bunu başaracağız. Özellikle ülkemizin göklerdeki başarı imzası İHA'lar, SİHA'lar ile diğer yerli ve milli araçlarımız bu noktada çok önemli ve güzel örnekler. Biz gençlerimize inanıyoruz; yeter ki gençlerimiz de kendilerine inansınlar. Zorlukların fırsatları da beraberinde getirdiğini unutmamalıyız. Önceden petrol şirketlerinin ilk sırada olduğu dünyanın en değerli şirketleri listesinde bugün, e-ticaret ve teknoloji şirketleri yer alıyor. Dünya teknoloji odaklı yol alırken, gençlerimiz de kendilerine bir hedef belirleyip hedef odaklı çalışmalılar.

Böylesine önemli ve güzel bir organizasyonun üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde şehrimizde düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtiyor ve her daim yanımızda olan Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve organizasyonda emeği olan kuruluşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum.”