GTO Başkanı Yıldırım büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin GSYH'sının ilk çeyrekte 7.2, ikinci çeyrekte de yüzde 5,3 oranında büyüme kaydettiğini vurgulayarak, "Her şeye rağmen 3. Çeyrekte büyümenin pozitif kalması önemli. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle gelecek üç ayın, bugünden iyi olacağına inancımız tamdır" dedi.

Kur hareketliliğinin neden olduğu enflasyon, kur ve faiz döngüsünün kırılması ve ekonomide oluşan dengelenme sonrasında ekonomik büyümeye odaklanması gerektiğini vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yıldırım, “ Ülkemiz ekonomisinin 2018 yılı 3. Çeyrek (Temmuz, Ağustos ve Eylül) dönemini kapsayan büyüme rakamları ülkemizin yoğun bir kur hareketliliğiyle karşı karşıya kaldığı dönemi kapsıyor. Bu dönemin hemen ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ekonomide önemli tedbirler hayata geçirildi. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yüzde 6,2 oranındaki ekonomik büyüme oranına karşın yılın tamamında büyümenin yüzde 3-4 aralığında gerçekleşeceği bekleniyor. Yeni Ekonomi Programı'nda yılın tamamı için ekonomik büyüme hedefi yüzde 3.8 olarak açıklanmıştı. Ekonomi programı ile hayata geçen yeni yol haritasıyla, ekonomik büyüme için tehdit olan cari açık sorununu artık sorun olmaktan çıkarılması gerekiyor. Cari açığı azaltırken ekonomik büyümeden vazgeçmeden, düşük cari açık yanında sürdürülebilir yüksek büyümenin gerçekleşeceği bir döneme ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor. Kur ve faiz döngüsünün kırılmasıyla yeniden büyümeye odaklanmalıyız. Yapısal reformları hayata geçirerek, katma değeri yüksek üretim yaparak, yolumuza devam etmeliyiz” diye konuştu.