GTO başkanları 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünü yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ile düzenlenen futbol maçının 30 Ağustos Zaferi'ndeki kritik rolüne dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, eşit olmayan şartlara rağmen büyük bir askeri deha ve zafere inanmış kahraman yürekler sayesinde Kurtuluş'a adım atıldığını belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın asırlarca kutlanacağını ve zafere giden yolda atılan adımların, gösterilen kahramanlıkların daima hatırlanacağını ifade eden başkanlar “Türk tarihinin en önemli zaferlerinden birisi de Büyük Taarruz neticesinde elde ettiğimiz 30 Ağustos Zaferi'dir'' ifadelerini kullandı. Başkanlar, mesajın devamında ise 28 Temmuz 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Akşehir'de bir futbol maçının düzenlendiğini hatırlatan ve savaşın kazanılmasında bu maçın kritik bir role sahip olduğunu belirterek, ''Büyük milletlerin zaferi yalnızca top ve tüfekle, sayıca üstün olmakla kazanılmıyor. Bunun en bariz örneği de Türk'ün büyük zaferi, 30 Ağustos Zaferi'dir Güçsüz görülen, savaşı kazanamaz diye düşünülen milletimizin arkasında öyle bir askeri deha vardır ki bu deha, yapılamaz deneni yapılır kılmıştır. O deha da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Maç bahanesiyle komutanları kendi karargâhında toplamış, Büyük Taarruz ile düşmana ani bir saldırıyla 100 yılın golünü atacak planı devreye sokmuştur. Savaş planını riskli bularak ‘Türk milletinin varı yoğu bundan ibaret. Askeri, topu, tüfeği, cephanesi işte bu kadar. Şimdi onu bir noktaya yığarak tehlikeye atıyoruz' diyen bazı komutanlara verdiği tarihi cevap da kayıtlara geçmiştir: ‘Varımız bundan ibaretse, kesin sonucu bununla almak zorundayız.' Bu askeri deha ile devreye sokulan plan neticesinde düşman daha ne olduğunu anlayamadan, Türk milleti imkansız görünen zafere ulaştı. İşte Bu Yüzden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. ‘Tarihe ve millete karşı tüm sorumluluk benimdir' diyerek inandığı yoldan dönmeyen, bir an bile zafere olan inancını yitirmeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, destansı zaferimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı gururla kutluyoruz'' ifadelerine yer verdi.